Billboard 2019 EN VIVO ONLINE por TNT: Conoce la lista completa de presentaciones en vivo [VIDEOS]

Los Billboard Music Awards 2019, evento que premia a lo mejor de la música, se llevará a cabo este miércoles 1 de mayo en el MGM Grand Garden Arenas de Las Vegas, en Estados Unidos.

Las estrellas que realizarán una presentación en vivo durante los Billboard Music Awards 2019 incluyen artistas de la talla de BTS, Jonas Brothers, Kelly Clarkson, Maluna y Madonna entre otros.

La apertura del evento se realizará con la actuación de Taylor Swift cantando su nueva canción «Me», acompañada de Brendon Urie, vocalista de Panic! at the Disco.

Después de 10 años, los Jonas Brothers volverán a presentarse en los Billboard Music Awards de 2019, interpretando su nuevo éxito «Sucker», lanzada el 1 de marzo de 2019 a través de Republic Records.

Uno de los momentos centrales de la entrega de premios Billboard 2019, será la presentación de la cantante y coreógrafa Paula Abdul con una mezcla especial de sus principales éxitos a lo largo de sus 30 años de carrera musical.

Coincidiendo con el aniversario de su álbum debut, « Forever Your Girl » , que permaneció 64 semanas en el puesto 1 de la lista de álbumes de Billboard 200.

Otra artista que estrenará su nuevo single «Thinkin Bout You/Pensando en ti» en vivo, es la cantante de R&B y Hip Hop, Ciara.

Los siete veces nominados a los premios Billboard Music Awards 2019, el dúo de música country Dan + Shay actuarán con la cantante y compositora de soul, Tori Kelly.

El ganador del premio MTV Video Music Awards 2017, Khalid, también nominado en seis categorías, deleitará a la audiencia con un sencillo de su último álbum «Free spirit».

La cantante y compositora estadounidense, Halsey realizará dos presentaciones, la primera será en solitario con su sencillo «Without Me», para luego presentarse junto a la boyband coreana más exitosa del mundo BTS. Juntos interpretarán la exitosa canción «Boy With Luv».

Lauren Daigle, cantante y compositora de música cristiana, también brindará un show para el deleite de todos los asistentes de los premios Billboard Music Awards 2019.

La diva del pop, Mariah Carey obtendrá su momento de protagónico en la gala Billboard 2019. Ella será homenajeada con el premio «Icon Music Award» como reconocimiento a su carrera artística. Asimismo, la cantante deleitará con su más reciente canción «A No No».

Madonna y Maluma

Por primera vez juntos en el escenario, la Reina del Pop cantará en vivo junto al músico colombiano Maluma su nuevo single «Medellín», que ya ha cosechado más de 12 millones de visualizaciones en los primeros 4 días de su lanzamiento en YouTube.

Esta será la primera vez que Maluma actúe en los premios Billboard Music Awards 2019, mientras que para Madonna significará su regreso tras su última presentación del 2016, en la que rindió homenaje al cantante y compositor Prince.