'Choca' Mandros volvió al lado de Gisela pero como su corcunsante

Jaime 'Chooca' Mandros volvió a El artista del año pero, tal como lo señaló, ya no como coanimador de Gisela Valcárcel. Esta vez el conductor de Estas en todas se lanzó como participante del reality. "Me gustan los retos, ya estoy acá, ya me metí acá y ahora iré hasta el fondo. No puedo decir que este es mi sueño pero para mi es un reto y lo voy a cumplir hasta donde tenga que llegar", dijo el popular 'Choca' quien tuvo un buen inicio en la gala de estreno dedicada al canto.

El conductor deleitó al televidente con el tema Adiós amor de Christian Nodal, también interpretado por Daniela Dancourt. Aunque el tema es original en versión salsa, 'Choca' interpretó el tema en versión balada poniéndole su propio sello. "¡Bravo Choca, Bravo! De eso se trata estar en El artista del año, de meterle 'bobo' a la canción e interpretar como lo has hecho acá", dijo Adolfo. Por su parte Morella Petrozzi lo calificó como el mariachi moderno. "Tienes una voz muy cálida, eres perfectamente el mariachi moderno, estoy muy bien", anotó.

A su turno Gisela dejó entrever que no tenía mucha confianza en la interpretación de 'Choca'. "¡A sido lindo! Yo estaba temblando 'Choca', pero cuando empezaste nos has llevado a otro nivel", dijo para luego dejar que el jurado lo califique con el puntaje del cual el conductor obtuve 21 puntos.

"Con una maestra como Isabel Iñigo que es muy exigente te dejas llevar no más, igual siento que no estuvo bien mi presentación, creo que en los ensayos me ha salido mejor", anotó Mandros para luego referirse a sus compañeros. "He visto a mis compañeros y hay muchos que destacan, son muy buenos. En realidad la competencia está dura, no sé en que me he metido pero ya estoy acá".

Jaime 'Choca' Mandros ya participó anteriormente del reality de Gisela Valcárcel. En 2013 fue parte de El Gran Show en el cual llegó a once fechas incluso con un sobrepeso de 40 kilos. "La idea es disfrutar esto y divertirse. Pero de verdad me emocioné mucho el recibimiento que he tenido", finalizó.