Anuel AA se defiende y dice que no es ningún delincuente [FOTO]

Anuel AA no se quedó callado y a través de su cuenta en Instagram se defendió de aquellos que lo tachan de delincuente y poco profesional.

Sin embargo, lo cierto es que el cantante urbano sí cuenta con antecedentes penales que podría impedir que se presente en Chile este 28 y 29 de abril.

"Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que hablan !!!!!!!!!! Por mi que hablen, que comenten por que a nadie le debo nada !!!!!!!! Gracias a Dios le doy porque el me trajo hasta aquí!!!!!!!" (sic), escribió el novio de Karol G.

Ante las preguntas de sus seguidores sobre si le permitieron el ingreso a Chile para presentarse en los conciertos programados, el reggaetonero respondió: "No me dejo solo y me di cuenta que él está pa´ mi" (sic).

¿Por qué motivo no Anuel AA no podría ingresar a Chile?

El pasado 18 de abril, la Policía de Investigaciones de Chile [PDI] impidió que los reggaetoneros Jory Boy y Ñengo Flow ingresaran al país por tener antecedentes penales por posesión de drogas y portar armas de fuego sin licencia.

Al saberse la noticia, la productora musical La Oreja encargada de organizar los conciertos de Anuel AA y Karol G en Movistar Arena, se contactó con el PDI.

“Obviamente nosotros, al momento de contratar al artista, sabíamos que contaba con este tipo de antecedentes”, explica Héctor Sánchez, director de entretenimiento de La Oreja al portal La Tercera.

“Consultamos la Ley de migración y efectivamente está dentro de los parámetros de que él sí puede entrar a Chile. El cumplió una condena por un delito, no tiene ninguna deuda, no es prófugo de la justicia y no cometió un crimen”, agrega Sánchez.

“La Ley de extranjería dice que se podrá prohibir el ingreso de extranjeros condenados por lo que sería un simple delito. El delito de Anuel AA es un simple delito”, señaló el abogado de La Oreja, Ricardo Villalobos.

Sin embargo, las autoridades chilenas no atendieron a sus reclamos y respondieron de manera ambigua sobre el ingreso de Anuel AA a Chile.

¿Qué delito cometió Anuel AA?

El cantante urbano cumplió una condena de 30 meses en prisión por el delito de posesión de armas de fuego.

Anuel AA fue arrestado el 3 de abril del 2016, a la salida de la discoteca Tabaco & Ron Lounge San Juan en Santurce, Puerto Rico.

En ese momento se le incautó Tres pistolas: una Glock modelo 23 calibre 40; otra Glock modelo 30 calibre 45 y un Glock modelo 19 calibre 9mm; una de las armas era robada.

Además se le encontró nueve cargadores y 152 municiones.

Sus seguidores organizaron una campaña de liberación llamada "Free Anuel". Finalmente, el cantante cumplió su condena y fue puesto en libertad el 12 de mayo del 2018.

¿Qué pasó en Argentina?

El último concierto de Anuel AA en el país gaucho se realizó el pasado sábado 27 de abril. Aquel día el cantante se presentó dos horas tarde, esto motivo que el reconocido periodista Martín Liberman lo tachará de poco profesional y caprichoso, desatando toda una ola de críticas en Twitter sobre la actitud del artista.