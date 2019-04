Kim Kardashian organiza baby shower estilo zen con cannabis [VIDEO]

La modelo y empresaria Kim Kardashian organizó el pasado sábado 27 de abril, un baby shower de temática Zen en su casa de Hidden Hills, California en Estados Unidos.

Mediante sus Instagram stories, la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians mostró parte de los arreglos preparados, que incluían una mesa con flores, plantas, sales de baño con lavanda y rosa, además de aceites aromáticos, teniendo como centro de una mesa una planta de cannabis y frascos con CBD o cannabidiol, un extracto de la misma planta.

El CBD se utiliza con fines terapéuticos y no produce adicciones u efectos psicoactivos, por lo que esta siendo utilizado en terapias de relajación y productos de salud y belleza.

La fiesta fue organizada por la planificadora de eventos Mindy Weiss, quien se aseguró de tener entra la lista de invitados a celebridades como Paris Hilton, la modelo estadounidense Chrissy Teigen y la estrella de TV e influencer Nicole Williams.

Asimismo, se procuró que a media tarde los asistentes disfrutaron de un baño de sonido utilizando cuencos de cristal.

¿Cuándo nacerá el nuevo hijo de Kim Kardashian?

La socialité adelantó que su nuevo bebé nacerá aproximadamente en dos semanas, mediante gestación subrogada, es decir, por vientre de alquiler, que puede lograrse mediante inseminación artificial o fecundación in vitro.

Sobre el sexo del bebé, se sabe que será un varón por ello los adornos del baby shower fueron celestes y azul.

Por otro lado, uno de los stories da una pista sobre cómo se llamaría el bebé, al enfocar un nombre escrito en una pared que dice Robert Harut, esta última es una palabra armenia que significa "Se ha levantado". Mientras que el nombre de Robert, sería en homenaje a su difunto padre, el abogado Robert George Kardashian.

