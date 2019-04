Lorena Álvarez revela el drama que padece y arremete contra el Poder Judicial

El caso de Lorena Álvarez se ha convertido en parte de la estadística de los casos de violencia familiar que aún no encuentran justicia. Según la periodista peruana, el poco avance en su denuncia la tiene aturdida.

Lorena Álvarez, quien tiempo atrás denunció al economista Juan Mendoza de haberla agredida física y emocionalmente, utilizó su cuenta de Facebook para revelar el mal momento que pasa. “No. No siempre sonrío. A veces no me provoca salir de casa. Más bien quiero cerrar la puerta, apagar el celular y desconectarme. Las heridas del alma quedan. Nadie sabe la historia de nadie. No juzgues lo que no vives. Cada mente es un mundo”.

La comunicadora de Latina aseguró que hasta el momento padece estrés post traumático y ataques de pánico por agresiones de su expareja, sin embargo, siente que no está sola en su lucha por encontrar justicia.

“Pero cuando me siento así sé que tengo un grupo de personas que me apoyan y acompañan mi proceso. No estoy sola, tengo un grupo de soporte profesional, familiar y amical. Pero la principal ayuda está en mi. Cuando me dan mis ataques de pánico, no dejo que me gobiernen. La verdad, estoy diagnosticada con estrés post traumático”, indicó en Facebook.

En medio de su lucha, Lorena Álvarez expresó que espera servir de ejemplo para mejorar la situación de las mujeres. “Sigo avanzando, sigo soñando y trabajando por mis metas. Tengo nuevos propósitos y objetivos. Encontré en el fondo del pozo lo que deseo hacer con mi vida: inspirar y empoderar mujeres”.

Líneas más abajo de su publicación en Facebook, la periodista arremetió contra el Poder Judicial. “Estoy convencida que la salvación al final del día está en nosotras. No somos pobrecitas, víctimas de las circunstancias. Nos pasan cosas malas, sí, estamos expuestas a la violencia de género, sí, la justicia es una porquería, sí, pero toca combatirla con información, dejando el silencio y luchando contra un sistema de machista y torturador”, resaltó.

En otro momento, Álvarez recomendó sacar lo bueno dentro de lo malo. “La frustración se comprende pero ni siquiera procesos tan dolorosos y revictimizadores deben robarnos la alegría. He perdido batallas pero ganaré la guerra. No para mí, quizá, pero para que las que vengan después que yo. Mi sanación no la dará una sentencia, la sanación pasa porque yo misma me rescaté, transformé mi vida y hoy me siento la heroína de mi historia”.

Finalmente, Lorena Álvarez expresó su indignación porque pese a que tiene pruebas en contra de Juan Mendoza, la burocracia puede más. “Y por cierto, el Poder Judicial no funciona por cuántas portadas logra tu caso o si me vuelvo #tt. El mundo real no está conectado con las redes sociales. La indignación pasa y el olvido vuelve. Yo no tengo fecha de juicio. Han pasado 1 año 7 meses desde que denuncié, 4 desde que la fiscalía formalizó acusación penal. Ni siquiera me han asignado juzgado”, indicó en Facebook.

“Lo que sobran en mi caso son pruebas pero estoy atrapada en la burocracia. He visto decenas de casos que ocurrieron luego de mi denuncia ya tener juicio y hasta sentencias. ¿Por qué yo no? La pregunta ronda mi cabeza y mi corazón. El ser mediática me permite hacer bulla pero la bulla no basta pero, téngalo claro, no me consumirá la desesperanza”, concluyó la periodista.