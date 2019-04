“Me tomó tiempo cuidarme a mí misma”

Natalie Portman es famosa por decir lo que piensa y por decirlo bien. Podemos recordar su intervención allá por el comienzo del movimiento #Metoo, donde describió la situación de las mujeres y lo hizo no solo con sinceridad sino también con firmeza. Casada con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, con quien tuvo un hijo y una hija, Aleph y Amalia, la actriz es amante de la literatura y está comprometida tanto por el destino de las minorías sociales como por el medio ambiente. Su interés se percibe sincero y lo esconde detrás de una gran modestia que maneja prudentemente durante toda la entrevista.

¿Qué tipo de papeles te atrae interpretar?

Mis intereses están en constante evolución. En este momento están en las antípodas de quién soy. Acabo de interpretar a una estrella del pop (‘Vox Lux’) y a una astronauta (‘Lucy in the sky’, una película que está en posproducción), dos papeles que soñaba cuando tenía 12 años, pero que están muy lejos de mis preocupaciones actuales (risas.)

Tu esposo fue responsable de la coreografía de ‘Vox Lux’, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en pareja?

No hay nada especial excepto que puedes hacerlo desde casa. Es bastante divertido pasar de la complicidad familiar a la concentración en el trabajo. Además, vivir con un coreógrafo me hizo ahorrar mucho tiempo. Benjamín sabe lo que puedo y no puedo hacer. Él conoce de memoria mis fortalezas y debilidades físicas.

¿Qué esperas del cine hoy?

Mucho cambió gracias a los nuevos modelos de difusión y especialmente a Internet. Creo que eso puede llevar a romper los moldes obsoletos de un determinado modelo de cine. Estoy encantada con la renovación que se está dando, con la posibilidad de encontrarme con talentos como Xavier Dolan o Rebecca Zlotowski.

¿Crees que existe rivalidad entre las actrices?

No realmente. Es cierto que, en algún momento, algunos intentaron ponerme en un lugar de competencia con otras actrices. Pero no soy ese tipo de persona. Obviamente, hay tan pocos roles femeninos interesantes que hacen este trabajo más difícil y es, por desgracia, a costa nuestra.

Si tuvieras que asesorar a la joven actriz que interpretaste en El perfecto asesino, ¿qué le dirías?

Que no intente complacer a todos. me tomó mucho tiempo entender eso, cuidarme a mí misma en lugar de preocuparme por los demás. Claro que no es fácil hacerte valer a los 12 años... tuve que esperar hasta los 30 para darme cuenta.

En tu discurso en la Marcha de la Mujer en Los Ángeles el 20 de enero de 2018, pediste por la revolución del deseo. ¿Crees que está sucediendo?

Creo que todas las mujeres deben sentirse seguras, libres de expresar sus deseos o vestirse como mejor le parezca sin que eso genere violencia contra ellas. Es algo tan obvio. Ninguna mujer debe tener miedo de ser quién quiere ser o de actuar como le plazca. Estamos en medio de un largo camino, pero se ha avanzado un gran paso con la ola del #metoo.

¿Piensas que las celebridades pueden jugar un papel realmente efectivo en esta lucha?

Sí, no sé quién dijo que el coraje era contagioso, pero es verdad. Tenemos la prueba, en Hollywood como en todas partes del mundo. La palabra finalmente se libera. Hasta hace poco, a las mujeres se les prohibía levantar la voz alegando que no era femenino expresar su enojo. Fue justamente para evitar que compartieran su experiencia y la expresaran. El hecho de que tantas mujeres comprendieran al mismo tiempo que no estaban aisladas en su deseo de cambio y se dieran cuenta de lo mucho que se unían sus historias es la expresión de un fenómeno social.

¿#MeToo y la iniciativa Time’s Up cambiaron Hollywood?

Hoy todos son más conscientes del abuso sexual y la discriminación contra las mujeres. Hay un deseo real de mover las fichas para que nada vuelva a ser como antes.

¿Crees que necesitamos definir nuevas reglas con respecto al consentimiento sexual?

Absolutamente. Los hombres deben aprender a prestar atención a lo que las mujeres buscan sexualmente y no a imponer sus reglas del juego. Este cambio de mentalidad es un gran desafío.

¿Crees que Trump aceleró la fractura de Estados Unidos?

Claro. Lo único positivo que ha logrado es involucrar políticamente a las personas que desprecia y humilla. La mayoría de las instituciones en Estados Unidos están dirigidas por hombres blancos y viejos. Es hora de que eso cambie. Un poco de esperanza en un momento tan difícil para los estadounidenses. ❖