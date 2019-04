Yanet García se deja seducir por Drake Bell, tras atrevida foto 'hot' [VIDEO]

La despampanante Yanet García compartió con sus seguidores de Instagram una atractiva foto, sin embargo, el actor Drake Bell reaccionó con un atrevido mensaje. Para sorpresa de todos, la mexicana se dejó cautivar y contestó con un polémico mensaje. ¿Y su novio Lewis Howes?

"Hola", compartió la 'chica del clima' en Instagram. No solo sus seguidores enloquecieron, el cantante Drake Bell respondió con el emoji de un durazno, a lo que Yanet García contestó con un 'monito' tapándose los ojos. Este hecho no pasó desapercibido.

Screenshot: La Verdad

Yanet García llega a los 10 millones de seguidores

No todos los días se consiguen diez millones de seguidores en Instagram. Es por ello que la conocida modelo mexicana Yanet García decidió mostrar a través de la red social una sorpresa a todos sus seguidores en muestra de agradecimiento.

"Eres increíble, Lewis Howes. Muchas gracias", reveló la mexicana en una historia de Instagram, en la cual se puede ver una serie de cupcakes que forman la frase: "Happy 10M". Autoseguido, la actriz compartió una fotografía completa, donde escribió: "10 millones".

¿Quién es el novio de Yanet García?

El nuevo enamorado de Yanet García es un escritor, empresario y ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Es el anfitrión de The School of Greatness, un programa de entrevistas distribuido como un podcast.

Cuatro Datos de Yanet García

- Nació un 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León.

-A pesar que muchos fans indican que su trasero es operado, ella los desmiente con las constantes rutinas de gimnasio que publica en Instagram.

-Tiene una agencia de modelos llamada: "Yanet García Models".

-En el 2013 hizo casting para "Nuestra Belleza México", sin embargo, no fue seleccionada.