Ducelia Echevarría sufre accidente en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'

La integrante del reality de competencia 'Esto es Guerra', Ducelia Echevarría, tuvo un accidente durante su participación en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', programa conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo.

La 'guerrera' sufrió un pequeño percance mientras cocinaba, pues terminó con un corte en uno de sus dedos.

"Sí, me corté el dedo por cortar la papa en la mano, es que tenía el tiempo en contra y tenía que correr y no encontré la tabla de picar, pero fue un corte superficial, nada grave", contó.

A pesar del percance, la modelo aseguró que se defiende en la cocina y dudó de los dotes de Rosángela Espinoza, quien fue su rival en la competencia.

"Al inicio un poco de presión y nervios, la verdad, el que me faltara tiempo fue lo que más me asustaba, además, aunque sé cocinar lo básico, temía no tener el desenvolvimiento para cocinar en vivo. Al final, logré relajarme y me divertí muchísimo. ¿Qué tal el plato de Rosángela? Me dio miedo probar bien su comida, probé solo un poquito (risas)", agregó.

Asimismo, confesó que nunca ha conquistado a un hombre por el estómago. "No, nunca, pero sí sé cocinar, sé preparar platos de mi tierra, de Pozuzo, como una sopa con bolitas de arroz sazonadas que es muy sabrosa. ¿A mí me han conquistado por el estómago? Mi prioridad en una relación nunca fue salir a comer, como soy súper deportista siempre mi interés fue hacer deporte, pero debo contar que mi enamorado, cuando lo conocí, fue el único de los enamorados que he tenido, que me ha llevado a comer buena comida peruana, los primeros días que salía con él subí algunos kilos y me decían que el amor me hacía subir de peso (risas)", finalizó.

Rosángela Espinoza, la otra invitada a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'

La modelo aseguró que la pasó bien durante su segunda participación en el programa de cocina. "Esta vez me sentí más cómoda y con más experiencia, la pasé increíble, y me gustó mucho compartir con Yaco (Eskenazi) y Ethel (Pozo). Mi plato salió delicioso, solo me faltó ponerle las alverjitas. ¿El plato de Ducelia? Le faltó tiempo, no se organizó bien?, contó.

Ducelia Echevarría y Karen Dejo se enfrentan