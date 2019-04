Larry "Flash" Jenkins fallece a los 63 años

Larry "Flash" Jenkins fue un reconocido actor, productor, guionista y director norteamericano, el cual protagonizó la popular serie "The White Shadow". Según información de El Universal la causa de la muerte sería un infarto.

Larry "Flash" Jenkins se encontraba trabajando en su largometraje "The Gospel Truth", el cual está en la etapa de preproducción. Había cumplido 63 años el 25 de abril del presente año.

El actor estuvo casado con Michele Jenkins desde 1984 hasta 1991. En el 1997 se casó con Jean Coleman, sin embargo se separaron en 2009. Tenía un hijo de nombre Jeffrey, vivían juntos en la sección Hancock Park de Los Ángeles, California.

Larry "Flash" Jenkins trabajó en las siguientes producciones audiovisuales como actor:

-M * A * S * H (1979, Serie de TV) como Norte privado

-The White Shadow (1979–1981, Serie de TV) como Wardell Stone / Student

-Quincy, ME (1982, Serie de TV) como Walder

-Lou Grant (1982, Serie de TV) como Lionel

-Jóvenes doctores en el amor (1982) como El personal del hospital - Paul el ordenado

-Buscando salir (1982) como asistente de estacionamiento - Trae el auto

-Sr. mamá (1983) como cámara asistente.

-Bay City Blues (1983, Serie de TV) como Lynwood Scott

-TJ Hooker (1984, Serie de TV) como Toothpick / Willie Joe Ellington Brown III

-Body Double (1984) como Subdirector.

-Alice (1984, Serie de TV) como Howie

-Finder of Lost Loves (1985, Series de TV) como Lyman Whittaker

-Fletch (1985) como Gummy

-El día libre de Ferris Bueller (1986) como copiloto de asistente

-Armado y Peligroso (1986) como Pasa

-¡¡Qué está pasando ahora!! (1986, Series de TV) como The Mailman

-Prisión (1987) como Hershey

-El Presidio (1988) como MP Dutton

-Elvira: Mistress of the Dark (1988) como Director Técnico

-La familia Hogan (1988, Serie de TV) como Stew Lyons

-Pucker Up and Bark Like a Dog (1989) como The Head Waiter

-Genuine Risk (1990) como Horseplayer # 1

-Mejoras para el hogar (1995, Series de TV) como Bud

-Brooklyn South (1997, Serie de TV) como Polo

-Providencia (1999, Serie de TV)

-EDtv (1999) como Marido

-El fugitivo (2001, Serie de TV) como Antoine Bishop

-Proteger y servir (2001) como ingeniero negro

-Ir a Broke 2 (2005) como Detective Loon

-No toque si no ha orado (2005) como Pastor Bill Worthy

-The Shield (2006, Serie de TV) como Big D

-House of Grace (2006) como Flash - Crackhead # 1

-Cuando una mujer está harta (2013) como Leroy

-La Congregación (2014) como Vernon Pride

-Hunter Gatherer (2016) como Robert arreglarlo chico

-Votos de matrimonio (2017) como Danny Wills

-Low Town (2017) como Henry Felder