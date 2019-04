Silvia Cornejo habla de su relación con esposo tras 'ampay'

Silvia Cornejo se pronunció por primera vez sobre el escándalo que protagonizó en un conocido restaurante de la capital tras encontrar a su pareja Jean Paul Gabuteau acompañado por su supuesta amante.

La conductora de 'América Espectáculos' fue entrevistada por 'Choca' Mandros para el programa 'Estás en Todas', donde se refirió a este bochornoso episodio que la puso en el ojo de la tormenta.

La presentadora señaló ser consciente de que su vida privada siempre se verá expuesta por el hecho de ser una figura pública. "Cuando uno es personaje público va estar expuesto a miles de cosas. Por más que uno quiera guardar esa parte íntima, privada, para uno mismo, si hay una persona que pueda estar grabando, entonces eso ya sale de mis manos", manifestó.

Además, aceptó que cometió un error al gritarle en público a la presunta amante de su esposo, pues considera que debió haber conversado con la mujer en un lugar donde no corra el riesgo de que la graben. "Uno puede reaccionar quizá no igual a otro, pero yo reaccioné de una manera que digo, fue mi instinto. Pude haber esperado en hacer esa reacción en otro lado que no haya cámaras", comentó la figura de América TV.

Silvia Cornejo confirmó que se reconcilió con Jean Paul Gabuteau, quien además de ser su pareja es el padre de su único hijo, y dijo que ahora ambos lucharán por mantener unida su familia.

"Yo soy una mamá leona, mi familia es así y yo voy a ser la que va a defender siempre todo. Por más que yo no esté casada con Jean Paul, pero son cuatro años en donde hemos vivido cosas lindas, tenemos una familia formada", expresó.

"Estamos muy bien, estamos tranquilos. Los dos tenemos esas ganas de luchar por nuestra familia y por hacer bien las cosas. Nadie es perfecto en esta vida, no toda relación es un cuento de hadas, siempre hay cosas y van a estar siempre expuestas porque en este caso, yo soy la mediática", añadió Silvia Cornejo.