Así de radiante quedó Natti Natasha tras aumentarse el busto [VIDEO]

Luego que Natti Natasha confesó haberse aumentado el busto para "equilibrar" su delantera, la cantante dominicana enamoró a más de uno con su presencia en la alfombra roja de los Cosmopolitan Fashion Night, donde hizo alarde de su nueva talla.

En imágenes de la revista Cosmopolitan, se pudo ver a Natti Natasha en un atuendo totalmente blanco, donde la cantante puso al descubierto su nueva delantera en un sexy y diminuto top.

PUEDES VER Natti Natasha se impone en los Latin Billboard 2019 con sexy look [VIDEO]

Tras la difusión de estas imágenes, los fans de la cantante de 'Sin Pijama' se pronunciaron en las redes sociales para invadirla de halagos.

"Natti Natasha eres la más hermosa", "Te quedan muy bien", "Todo se ve muy natural", "Simplemente bella", "Eres la más hermosa del género reggaetón" y "Creo que eres la más guapa de todas", se pudo leer entre los comentarios.

Fotos de Natti Natasha y su nueva delantera

Ante la duda de algunos críticos, fue la propia Natti Natasha quien reveló haberse sometido a una cirugía. “Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro. A muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva”, explicó la intérprete del género urbano en entrevista con la revista Cosmopolitan.

“Uno se hace una cirugía para verse natural, para resaltar ciertas cositas, para darle simetría, que era lo que yo buscaba. Estoy contenta con el resultado. Si estás operada, te critican, pero también si no lo estás. Es algo por lo que no deben atacar, es bullying”, agregó.

Natti Natasha se operó el busto