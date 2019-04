Hailey Baldwin pierde los papeles ante muestra de amor de Justin Bieber a Selena Gomez 

Justin Bieber y Selena Gomez continúan acaparando la atención mundial a raíz de las presuntas pistas que los relacionarían nuevamente, emocionando a sus millones de seguidores, quienes quieren que ambos sean pareja, pese a que él actualmente está casado con la modelo Hailey Baldwin.

Recientemente se descubrió que Bieber aún no podía olvidar a su ex, ya que a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una historia por error donde aparecía el nombre de Selena Gomez. Su equivocación generó todo tipo de comentarios que generaron malestar en su actual pareja, quien no dudó en enviar un duro mensaje.

"Ustedes, pequeños niños de Internet, deben aprender cómo seguir adelante de verdad. Somos adultos que tenemos mejores cosas que hacer que perder nuestro tiempo explicando algo solo para que detengan sus delirantes fantasías", indicó la modelo en su cuenta oficial de Instagram, con la intención de detener los rumores sobre su presunto rompimiento.

Sin embargo, eso no fue lo único, ya que terminó haciendo un controversial pedido a todos sus detractores en redes sociales: "No me voy a sentar aquí y dejar que extraños obsesivos intenten hablarme sobre mi propio marido, si quieres hablar sobre el marido de alguien, entonces consigue tu propio esposo. Buenas noches", sentenció en el mensaje que posteriormente fue borrado de Instagram.

Como se recuerda, desde que fue de conocimiento mundial la boda entre Justin y Hailey, la rubia se convirtió en blanco de ataques por parte de sus detractores, quienes aseguraron que no era la indicada para el canadiense, ya que querían una reconciliación con Selena Gomez.

Justin Bieber busca a Selena en Google

Recientemente Justin Bieber compartió una historia en su cuenta de Instagram donde demostró que aún piensa en su expareja, ya que por error terminó confirmando que la busca en Google.

A través de un video para sus Instagram stories, el cantante de 25 años intentaba ironizar sobre los diferentes titulares hablando de un supuesto el embarazo de su esposa Hailey Baldwin. Sin embargo, un mal enfoque con su cámara, terminó exponiendo que está al pendiente de la vida de Selena Gomez.