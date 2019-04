Kim Kardashian estalla por terrible falla en su Instagram

Kim Kardashian causó gran revuelo e intriga entre sus seguidores de Instagram tras dejar de seguir a todos sus contactos.

La esposa del rapero Kanye West recurrió a su cuenta de Twitter para explicar que no tenía nada que ver con la supuesta falla en su red social.

"¿Qué está pasando? ¿Instagram me está fastidiando o qué?" escribió la empresaria, quien manifestó su preocupación, ya que ella seguía a grandes marcas que le pagan por promocionar sus productos.

Pero eso no fue todo, pues dentro de la cuentas que dejó de seguir se encontraron sus familiares más cercanos como su esposo, sus hermanas Kylie Jenner, Kourtney Kardashian y más.

Ante la curiosidad de sus más de 135 millones de seguidores, la estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians' respondió: “No, es un error. Ahora tengo que acordarme de toda la gente que seguía y añadirla. No tengo ni idea de lo que ha ocurrido”.

Con este segundo tuit, Kim descarta que ella misma haya cometido tal acto .

Sin embargo y para poner más drama a la situación, Kim contó que intentó seguir a todos, pero su contador volvió a cero.

“He intentado volver a seguir a todos y ahora aparece el número en 0 de nuevo”, explicó.



Cabe mencionar que la modelo es una fanática de Instagram y recurre a ella en todo momento. Hace unos días publicó una foto de su viaje a Bali.

"Es uno de los lugares más hermosos en los que he estado, en el que tuve que llevar. Fue grato experimentar la cultura y sentir el ambiente de Bali, el lugar más tranquilo del mundo", escribió Kim.

Otra víctima de Instagram

Situación similar vive Wanda Nara. Con más de sus 5 millones de seguidores, la esposa de Mauro Icardi también tiene en cero su contador de "seguidos".

A diferencia de Kim, Wanda sigue con su vida y no da explicaciones o no se pregunta sobre la falla.

