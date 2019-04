Hijos de Jennifer Lopez reciben crueles ataques en Instagram [VIDEO]

Ser hijo de padres famosos no es tarea fácil y esta situación vuelve a ser comentada por las recientes críticas que recibieron los pequeños hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Según se reportó en Instagram, los mellizos de Jennifer Lopez y Marc Anthony fueron atacados por una fotografía que compartió la propia cantante por Fiestas Pascuas.

En la instantánea se logró ver a la cantante junto a sus mellizos cuando eran unos bebés, pero Jennifer Lopez no contó con los crueles comentarios de algunos cibernautas.

“Pobres niños, saludables, felices y millonarios, que sean feos qué importa”, comentó un usuario de la red social.

En otro momento, un cibernauta comparó a los pequeños hijos de Jennifer Lopez con los de Dayanara Torres, hijos mayores de Marc Anthony.

"Los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony son más bellos, es que ella sí es natural", se pudo leer en la sección comentarios.

Pese a esta ola de comentarios negativos hacia sus pequeños hijos, la intérprete de 'El Anillo' y el salsero no se pronunciaron al respecto y dejaron que sus verdaderos fans los defiendan.

Los hijos de Jennifer Lopez en Instagram

Maximilian y Emme son fruto del amor que alguna vez se tuvieron Jennifer Lopez y el cantante Marc Anthony.

Actualmente, los pequeños tienen 11 años y no son ajenos a las redes sociales. Ambos son principales protagonistas de las publicaciones de su famosa madre.

Emme ha demostrado sus dones en el mundo artístico y fue protagonista de Limitless from the Movie "Second Act", lo nuevo de Jennifer Lopez.