Scarlett Johansson piensa incursionar en política a futuro

Durante el estreno de Avengers:Endgame, la actriz Scarlett Johansson reveló a Variety, que en un futuro, podría dedicarse a la política. “Creo que la mejor manera de hacer efectivo el cambio es en la política local. Tal vez en algún momento, en un futuro lejano sentiré esa llamada, pero ahora simplemente no ha llegado”, dijo.

No es la primera vez que Scarlett Johansson habla de sus intenciones políticas. En 2017, durante una charla con Ariann Huffington, fundadora de HuffPost, en la octava Cumbre Anual de Mujeres en el Mundo en Nueva York, la protagonista de Match Point, afirmó que no le importaría algún día convertirse en alcaldesa de Nueva York, su ciudad natal, para verla con áreas “más verdes” y con viviendas “más asequibles”.

Además, ese mismo año, Scarlett Johansson se convirtió en una de las voces importantes en la marcha de mujeres en Washington, contra el presidente Donald Trump un día después de que asumiera el poder. Aquella vez, la actriz no dudó en mostrar su lado activista “Presidente Trump, yo no le voté. Dicho esto, respeto que sea el presidente y quiero apoyarlo, pero primero le pido que usted me apoye a mí, apoye a mi hermana, a mi madre, a mi mejor amiga, a toda la gente que espera ansiosa a ver cómo su próxima maniobra puede afectar drásticamente sus vidas”, declaró la actriz.

“No tengo miedo de defender mis convicciones políticas. Si a algunas personas no les gusta lo que digo, no pasa nada. Si no compran la entrada para ver una de mis películas, no me importa”, agregó contundente Scarlett Johansson, quien el año pasado se convirtió en la actriz mejor pagada con un ingreso de 40,5 millones de dólares .