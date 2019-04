Pedro Moral olvida a Sheyla con Claudia y la presume en 'Válgame Dios' [VIDEO]

Pedro Moral se encuentra en uno de sus mejores momentos y es que luego de que asistiera al ‘Valor de la Verdad’, no solo ha conseguido miles de fans en las redes sociales, sino también oportunidades laborales, pero ahora habría dejado atrás su tormentosa relación con Sheyla Rojas al darse una nueva oportunidad en el amor.

La ‘afortunada’ sería Claudia Serpa, quien habría dejado de ser más que una amiga para el empresario. Ambos fueron invitados al programa de Rodrigo González y revelaron que se besaron.

Estas candentes declaraciones de Pedro Moral y la actriz de ‘El Wasap de JB’ se realizaron en la secuencia de ‘Ignacio, el Hipnotizador’ del programa ‘Válgame Dios’, una especie de parodia a Barak, reconocido hipnotizador de las estrellas en ‘En boca de todos’.

“Pedrito me gusta, me parece un chico lindo. Es súper caballero, siempre se lo he dicho”, declaró la también cantante.

“¿Cuántas veces se han besado?”, preguntó Gigi Mitre, a lo que la actriz de ‘El Wasap de JB’ respondió: “No, ya ni me acuerdo”. Asimismo, aclaró que solo hubo ósculos entre ambos.

La respuesta del ex novio de la conductora de ‘Estás en Todas’ no se hizo esperar y sostuvo que: “Sí, chapé con Claudia bien rico”.

Mientras Pedro Moral sostuvo una polémica relación con Sheyla Rojas, la cual terminó a un mes de contraer matrimonio, aparentemente por diferencias económicas, Claudia Serpa es una joven cantante y forma parte del elenco de ‘El Wasap de JB’, donde sorprende con su impecable talento.

Pedro Moral víctima de fuerte insulto por hablar de Sheyla

Pedro Moral sorprendió a todos los televidentes al presentarse en el programa 'Válgame Dios' tras el escándalo generado por su participación en 'El valor de la verdad', donde dejó al descubierto la verdadera personalidad de Sheyla Rojas.

"No he pensado cosas buenas de ti. No te conozco, es la primera vez que te veo, pero a mi no me gustaría que cuando termine una relación, independientemente que sea otra persona, es contar tanto detalle de lo que fue esa persona, que ha sido lo máximo para ti. Me parece de un poco hombre", indicó Gigi en el programa.