Claudia Meza estará en El valor de la verdad

Ante el retorno de Gisela Valcárcel a la pantalla chica este sábado con El artista del año, Beto Ortiz le hará frente en sintonía con una esperada invitada en El valor de la verdad.

Se trata de Claudia Meza, la Miss Trujillo, quien se sentará en el sillón rojo para contar su verdad sobre lo sucedido en la llamada ‘Fiesta del terror’ en Asia, a la cual la invitó Nicola Porcella y ella terminó denunciando que fue drogada y sufrió un intento de violación de parte del dueño de la casa, el empresario Faruk Guillén.

En un adelanto del programa, Claudia asegura que no parará hasta ver a Guillén en la cárcel. “Esto me ha hecho más fuerte y no voy a parar hasta verlo en la cárcel ”, dice.

Como se recuerda, la modelo realizó una denuncia ante las autoridades destapando todo lo sucedido en aquella fiesta en la que otras figuras como la exchica reality Poly Ávila también se vieron afectadas. Luego de escuchar la versión de Porcella, Ávila y del mismo Faruk en el programa, ahora es el turno de la exreina de belleza. ❖