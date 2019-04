Gisela Valcárcel envía contundente mensaje a Magaly Medina [VIDEO]

Gisela Valcárcel retorna este sábado 27 de abril con su programa 'El artista del año'. Aparte de contar todos los detalles y novedades que traerá la emisión de baile y canto, la conductora no dudó en hablar de Magaly Medina y Beto Ortiz.

Pese a que en muchas ocasiones indicara que no le importarte el rating, Gisela Valcárcel aseguró que los números son un indicador para ella.

"La audiencia habla de este sábado y veremos qué pasa, pero nuestro compromiso es ganarnos sábado a sábado ese lugarcito en los hogares y ver los resultados en diciembre", indicó la presentadora de 'El artista del año'.

En ese contexto, la popular 'Señito' fue directa al expresarse sobre su competidor directo Beto Ortiz, quien conduce 'El valor de la verdad'.

"Después de 32 años en este trabajo entendí que la televisión es un espacio que me permite conectarme con las personas, no es un espacio que me permita decir 'te gané'. Si otros lo hacen, bien por ellos", manifestó Gisela Valcárcel.

María Pía Copello y su hermana en el programa de Magaly Medina

En otro momento, la conductora envió un mensaje a Magaly Medina, luego que la popular 'Urraca' tuviera fuertes opiniones con respecto al papel que desempeña Ethel Pozo en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

"¿Por qué hablar de esas cosas? Por qué mejor no hablar de los bonitos comentarios que tuvo Rebeca Escribens (el lunes), yo no me he ganado un titular hablando mal de otros, no me gusta", acotó Gisela Valcárcel en una entrevista para el diario Trome.

Como se recuerda, Magaly Medina parodió el espacio familiar que conduce Ethel Pozo con Yaco Eskenazi. En su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista se encargó de armar todo un espacio de cocina para mofarse del desempeño del hija de Gisela Valcárcel.

Magaly Medina se burla de Ethel Pozo en su programa