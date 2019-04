Tatiana Astengo indignada por polémico mensaje del colectivo "Con mis hijos no te metas"

Tatiana Astengo ha retornado a una de las series más exitosas de América TV, pero también lo hizo, y con más fuerza, a su perfil de Twitter, donde no dudó en arremeter contra el colectivo "Con mis hijos no te metas" por controversial mensaje que circula en la esfera virtual.

"¡Bravo! Están logrando que los niños peruanos vayan directo a Google y se informen que es sexo anal con fotos y todo. Son la mejor publicidad 'Con mis hijos no te metas'. Ustedes si saben de marketing", escribió la actriz de 'De vuelta al barrio'.

En la imagen publicada por Tatiana Astengo se aprecia una pancarta con los colores particulares del colectivo 'Con mis hijos no te metas' y el siguiente mensaje que ha generado miles de reacciones en Twitter, tal es así que ahora es 'trending topic' en dicha red social.

"Enfoque de género = sexo anal", fue el texto que se aprecia en la gigantografía que ha sido colgada en un puente peatonal, el cual exasperó a muchos usuarios.

Tatiana Astengo mostró su indignación en Twitter

"Cómo van a explicarles eso, ¿con el cuento de la abejita? Con el aguijón", "Precisamente quería hacer un tuit con respecto a este tema. Hoy fui a dejar a mi hijo a su escuela, y cuando caminaba , una señora se me acercó y me dio un volante, entonces leí un poco y le hice una pregunta. ¿Usted sabe qué es el enfoque e ideología de género? Y no supo que responder", "Mi 'brillante' y 'exitoso' cuñado, simpatizante del Opus Dei, con dos maestrías en el exterior y un gran cargo en una multinacional, ha conseguido, como mayor logro, alejarme de mis sobrinas, sólo por ser gay. Alimentándoles diariamente de ideas estúpidas en mi contra", son algunas de las expresiones de diversos cibernautas.

Tatiana Astengo siguió interactuando con sus fanáticos y asiduos de la plataforma digital antes citada.

"Pobres niñas. Bueno, para mi estupendo colegio católico me suena a contradicción.Son gente ignorante y muy necesitada, solo van por 10 soles", replicó la actriz y activista.

El tuit de Tatiana Astengo generó cientos de interacciones y el tag utilizado con el texto que prendió la polémica se encuentra entre los más buscados en la red social en mención.

Tatiana Astengo en 'De vuelta al barrio'