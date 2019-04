Rosángela Espinoza advierte que llegará a la política y que postulará al Congreso [VIDEO]

Más de uno quedó en shock. Rosángela Espinoza dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de asegurar que no le paran de llegar propuestas para incursionar en la política y formar parte del Salón de los Pasos Perdidos.

Como no podría ser de otra forma, la participante de Esto es Guerra mostró su emoción tras teorizar que su vida podría tomar otro rumbo. Consciente de que ser una chica reality no durará para siempre, Rosángela Espinoza tiene sueños, que no necesariamente están ligados al mundo del espectáculo.

“Tengo una propuesta para lanzarme al congreso”, explicó Rosángela Espinoza al programa de ‘América Espectáculos’, dejando alelada hasta a la misma reportera. Pese a que lo que la integrante de Esto es Guerra ha encendido la polémica y ha provocado críticas en contra y a favor, Rosángela Espinoza asegura no que no tiene temor y que ya se encuentra preparándose.

“Para mí no es complicado para nada, hay que ver la realidad del país y en mi caso puedo aportar al país”, expresó Rosángela Espinoza. La chica reality afirmó que las críticas que pueda recibir por su postulación al Congreso del Perú no le importan, pues tiene confianza en que hará un buen papel si es elegida como congresista.

Como bien se sabe, Rosángela Espinoza estudia la carrera de Marketing en la UPC. En repetidas oportunidades la modelo ha hecho gala en redes sociales de sus excelentes promedios en su casa universitaria. Un botón de ejemplo es que en el 2018 compartió fotografías en Instagram en las que mostró sus altas calificaciones.