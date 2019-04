Insultan a Pedro Moral en pleno programa por hablar de Sheyla Rojas

Pedro Moral, la expareja de Sheyla Rojas, fue el invitado especial al programa "Válgame Dios", el cual es conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. El empresario peruano tuvo un acalorado encuentro con la conductora de televisión, quien le dio un discurso sobre todo lo malo que dijo al sentarse en el sillón rojo de "El valor de la verdad".

Gigi Mitre le expresó a Pedro Moral que cometió muchos errores al revelar detalles de su relación amorosa con Sheyla Rojas. La figura de Latina le otorgó un calificativo que provocó la rápida reacción del invitado.

"No he pensado cosas buenas de ti. No te conozco, es la primera vez que te veo, pero a mi no me gustaría que cuando termine una relación, independientemente que sea otra persona, es contar tanto detalle de lo que fue esa persona, que ha sido lo máximo para ti. Me parece de un poco hombre".

Para cerrar el tema del fin de su compromiso con la exchica reality, Pedro Moral se defendió al manifestar que se encontraba feliz y tranquilo luego de confesarse en el programa de Beto Ortiz. Incluso contó que aceptó la entrevista en "Válgame Dios" porque los conductores les caen bien.

"Nadie me ha visto cómo estaba. Nunca me sentí tan mal en mi vida, te lo juro. No la juzgo (a Sheyla Rojas), ya no quiero hablar nada de ella. Estoy feliz, tranquilo, y si vine acá es porque me caen bien".