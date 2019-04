Hija de Peña Nieto revela intimidades de su padre tras separarse de Angélica Rivera 

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto causaron alboroto en México tras confirmar el fin de su relación, generando todo tipo de especulaciones respecto a una presunta infidelidad por parte del exmandatario, quien actualmente se luce con una hermosa joven, pese a las críticas que podría generar.

Tras culminar el sexenio como presidente de México, Enrique Peña Nieto continúa con los papeles de divorcio con la cotizada actriz mexicana, quien busca retornar al mundo de las telenovelas. Hoy, ambos intentan rehacer su vida, pese a que aún hay muchos misterios sobre el motivo que los llevó a separarse.

Ante los rumores, la hija del exmandatario mexicano salió a la luz para revelar intimidades de su padre, asegurando que actualmente estaría muy feliz alejado de Angélica Rivera. La mayor de las hijas de Peña Nieto se sometió a las preguntas de sus seguidores en Instagram, donde dejó al descubierto algunos detalles de la vida privada de su padre, quien hace pocos meses dejó el poder.

Al ser cuestionada sobre cómo está su padre, la joven respondió segura: “Está feliz, dándose sus tiempos de tener una nueva rutina, de recuperar el tiempo con nosotros, de disfrutar de su país, de hacer ejercicio, de descansar. Está volviendo a su hogar, a su familia”, indicó en sus historias, confirmando que el divorcio no lo afecta.

A raíz de los malos comentarios en contra de su padre y su familia, Paulina Peña abrió su corazón y confesó que se ha sentido mal, pero intentan no dar importancia a sus detractores. "Claro, los prejuicios y acusaciones falsas o todo lo negativo a nadie le gustan. Pero aprendí a no engancharme porque no vale la pena, no valen ni mi tiempo, ni mi energía", sentenció en redes.