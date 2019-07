Expareja de Paulina Rubio lanza dura crítica que destruye su imagen [VIDEO]

Gerardo Bazúa rompió su silencio. Paulina Rubio demandó hace unos días a su expareja Nicolás Vallejo más conocido en México como 'Colate', por no dejarla ver a su hijo. Sin embargo, una revelación estaría por llegar.

Su última pareja, 'Jerry' Bazúa no se quedó callado y envió un duro mensaje respecto a la personalidad oculta de la famosa y reveló que ella tampoco lo deja ver a su pequeño, por ello, la tildó de 'sinverguenza'.

"No tienes vergüenza de interponer una demanda contra 'Colate', con todos los detalles que le pones e inventas, cuando tu tienes ya casi 5 meses sin darme información de Eros (hijo de ambos). Ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada. Además, dejas al bebe con quien tú quieras", escribió el también cantante.

Además, reveló que Paulina Rubio no deja que su hijo conozca a su familia paterna de México y lo mantiene encerrado alejado de todos.

También recordó su participación en la Teletón y el mensaje que lanzó sobre el cuidado de los niños. "En la Teleton dijiste que todo era por y para el bien de los niños. Pena te debería de dar, decirlo, frente a las cámaras", continuó.

Entre otras acusaciones, 'Jerry' reveló que Paulina Rubia se victimiza cuando ocurren estos problemas y que la gente de su alrededor no sabe cómo es ella en realidad. "No te queda hacerla de víctima, de la buena mujer y súper mamá. Cuando tú bien sabes, que No lo eres, lo que pasa es que nadie te conoce bien, !invítalos a vivir contigo! .", finalizó la expareja de la chica dorada.