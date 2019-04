Gisela Valcárcel tilda de "masoquistas" a quienes vigilan su vida

La conductora de televisión Gisela Valcárcel se está preparando para el gran estreno de la nueva temporada de "El artista del año". Una de las principales figuras de América TV volverá a tomar el horario estelar para presentar a nuevos talentos que tendrán como misión mostrar su talento en el baile y canto.

Gisela Valcárcel hizo una pausa entre las entrevistas que realizaba, como parte de la promoción de "El artista del año", para hablar con sus fieles seguidores en la red social Facebook, quienes le pidieron que tenga una presencia más activa en las plataformas. La popular 'Señito' confesó que es fanática de estar con el celular todo el día, pero cuando lo hace, le gusta conversar con personas que tienen gustos en común con ella.

La figura de América TV envió un contundente mensaje a todas aquellas personas que critican su comportamiento en las redes sociales. Por medio de una transmisión en vivo, la conductora de "El artista del año" envió un contundente mensaje a aquellos usuarios que la han calificado como "posera".

"Aquí no todos son seguidores del programa, a ellos les pido que se vayan. No se malogren el día, solo quédense quienes se quieren divertir. No sean masoquistas, 'masocos'. Si yo estoy con una persona que no me agrada, soy masoquista. Solo hay que quedarnos los que nos gustamos. Si yo no les gusto, no se queden, las cuentas 'huevitos' de otros canales... No se queden".

Gisela Valcárcel regresa a la televisión para competir contra "El valor de la verdad" de Beto Ortiz, quien lidera en el horario de los sábados.

