Luis Miguel: Michelle Salas tuvo una dura confesión sobre su padre [VIDEO]

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, reveló a través de Instagram que su padre no le paga sus gastos. Incluso se tomó el tiempo de hablar de su relación con su bisabuela Silvia Pinal.

A pesar que muchos creían que el cantante mexicano mantenía económicamente a su hija, ella se ha encargado de negarlo con un: "No" categórico. La youtuber se encargó de desmentir toda la clase de teoría que aseguraba que el "Sol de México" corría con sus gastos.

La hija de la cantante Alejandra Guzmán, destruyó a Michelle Salas hace unas semanas: "Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) 'hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa', ¡no! Yo digo la verdad", dijo Frida Sofía.

Michelle Salas se defendió en Instagram diciendo que: "Siempre habrá chismes y gente que te quiera hacer daño. Yo crecí con eso toda mi vida. Antes me costaba más entender el porqué pero hoy en día sé que lo que dicen de ti o inventan de ti son solo las inseguridades de la otra persona"

Cinco datos que no conocías de Michelle Salas

- Nació un 13 de junio de 1989 en México.

- Michelle Salas es modelo, diseñadora de modas y youtuber.

-Estudió moda en Nueva York, Estados Unidos, e incluso ha podido trabajar para marcas como Carolina Herrera y Tommy Hilfiger.

-Tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

-Su frase favorita es: "No mames wey".