Alex Rodríguez decepciona a Jennifer Lopez con bochornoso episodio en TV

Alex Rodríguez, novio de Jennifer Lopez, fue el invitado especial del programa de Jimmy Fallon y formó parte de una divertida secuencia, donde tuvo que hacer una coreografía del género hip hop.

En imágenes que ya circulan en todas las redes sociales, el exbeisbolista profesional y el conductor Jimmy Fallon tuvieron que seguir las instrucciones de una coreógrafa profesional, pero ambas personalidades dejaron claro que el baile no es lo suyo.

Pese a las instrucciones de la coreógrafa y el staff de bailarines, la pareja de Jennifer Lopez no tuvo una buena coordinación de sus movimientos y realizó una desafortunada presentación.

La intérprete de 'On the floor' no fue ajena a este episodio en la vida de su futuro esposo y se pronunció en su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje: "Dios mío, estoy lista para esto".

Alex Rodríguez en programa de Jimmy Fallon

Jennifer López y Alex Rodríguez se casarán

Jennifer Lopez y el ex beisbolista estadounidense Alex Rodríguez se comprometieron. A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la 'Diva del Bronx' lució orgullosa el costo anillo que le entregó el también comentarista deportivo.

Alex Rodríguez replicó la imagen en su red social con el siguiente mensaje: "Ella dijo que sí" y una foto en donde muestra el ostentoso anillo de compromiso.¿Darán el siguiente paso y verán a JLo en el altar?

JLo se han comprometido varias veces, pero con el beisbolista “todo ha sido diferente”, según la cantante, quien asegura que por fin encontró al amor de su vida. A través, de Facebook se hicieron públicas un grupo de fotografías que revelan cómo Alex le pidió matrimonio a la ‘reina del Bronx’.