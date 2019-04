Nicola confirma salidas con ex Miss Perú Romina Lozano [VIDEO]

Nicola Porcella y la ex Miss Perú Romina Lozano finalmente confirmaron que se encuentran saliendo, a pesar de que en un principio negaron rotundamente que tuvieran algo más de una amistad.

El programa 'Válgame Dios' presentó una nota donde el ex chico reality reveló cuál es la verdadera relación que tiene actualmente con la modelo.

"¿Es tu saliente oficial?", le preguntó una reportera del espacio televisivo de Latina al exintegrante de 'Esto es Guerra', quien se mostró sonriente y solo respondió con un contundente "Sí".

La periodista tampoco perdió oportunidad para consultarle a Nicola Porcella sobre el 'ampay' que presentó el programa 'Magaly TV: La Firme', donde aparecía entrando a su departamento acompañado por Romina Lozano.

"¿Ya la conoce tu mamá? Porque la hemos visto entrando a tu departamento", le cuestionó la reportera a Nicola, quien soltó una breve carcajada y luego ratificó su vínculo con la modelo. "Sí, estamos saliendo", dijo el ex chico reality, pero luego evitó referirse a los rumores que indican que se habría metido en la relación de Lozano con su ahora expareja, Gianmarco Silva.

Al término de la nota, los conductores, Rodrigo González y Gigi Mitre se comunicaron vía telefónica con Romina Lozano para que pueda pronunciarse sobre este polémico tema. La ex Miss Perú descartó que haya existido una infidelidad en su anterior relación. "No quería que se especulen cosas que no eran, pero yo no estaba con enamorado", señaló la ex Reina de belleza. "Simplemente no quería que se especulen cosas, pero yo no estaba con él", aseguró.

Nicola Porcella confirma salidas con Romina Lozano

Romina Lozano rompe su silencio en 'Válgame Dios'