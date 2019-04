“La telenovela y el melodrama nunca morirán”

Reconocidas actrices de las telenovelas mexicanas como Jacqueline Andere, Lorena Velásquez, Ana Patricia Rojo y Maribel Guardia llegaron a Lima para presentar en nuestra escena la obra Arpías. En un encuentro con la prensa peruana en la que también participó el actor César Évora, comentaron que la comedia teatral, en la que también participa Victoria Ruffo y demás figuras, narra la muerte de Marcelo (Évora), y un grupo de distinguidas mujeres ligadas al difunto son sospechosas del asesinato, pero por los secretos que guarda cada una, será complicado distinguir quién fue la responsable del crimen.

“Realmente no sé qué hago en la obra. Yo me divierto mucho por todo lo que pasa... Estar en un elenco de puras mujeres con calidad histriónica es un reto. Trabajar con mis compañeras es una fiesta”, afirma Évora quien invitó al público a ver la puesta este 25, 26 y 29 en el C. C. María Angola.

Por otro lado, las ‘glorias’ de las telenovelas mexicanas’ comentaron la nueva era de hacer ficción a través de las plataformas. “En mi caso, acabo de terminar una teleserie basada en la vida de Alejandra Guzmán porque también hay una tendencia en las bioseries. Creo que nuestro país está haciendo producciones importantes bajo nuevas tendencias, pero las telenovelas y el melodrama nunca morirán, es parte de nuestra cultura”, dijo Ana Patricia Rojo.

“Me parece interesante porque estás nuevas tendencias permiten al artista transformarse en cada uno de los personajes y no ser simplemente la buena o la mala como lo he hecho a lo largo de mi carrera”, agregó Andere, quien rechazó un biopic basado en su vida.

“Quiero ahondar en un detalle: desde que el hombre es hombre disfruta de escuchar una historia, pero ¿la historia tiene que ser precisamente por temporadas? El público prefiere una historia bien contada a que le estén refrescando lo que pasó en una anterior temporada”, acotó Évora. ❖