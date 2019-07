Ariana Grande es agredida durante concierto en el Coachella [VIDEO]

La cantante Ariana Grande pasó un preocupante momento cuando se presentaba en el cierre del Festival Coachella 2019 al ser agredida por uno de los asistentes.

Durante el cierre de este importante evento, Ariana Grande se presentó como una de las figuras principales, convirtiéndose así en la artista más joven en integrar el grupo que puso fin al Festival.

Al parecer, no a todos les gustó el show de la intérprete, quien entonó sus temas como 'Thank u, next', '7 Rings', 'Break up with your girlfriend' o 'I'm bored', puesto que ocurrió un inesperado incidente.

En un momento de su presentación, Ariana Grande estaba haciendo una coreografía cuando de pronto fue golpeada por un limón en el pecho, aparentemente, por una de las personas que se hallaba entre las primeras filas del público. Una de sus seguidoras compartió en Twitter el video del preciso momento en que esto sucedió.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT... I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn