Tommy Portugal rinde homenaje a Jhonny Orosco en disco

Con pocos meses de retomar su carrera como solista, la música de Tommy Portugal traspasa las fronteras. Días atrás viajo a Ecuador para protagonizar una comercial para una reconocida marca de productos de, el mismo que será lanzado en simultáneo en Colombia y Centroamérica. Paralelamente, este domingo 20 de abril lanzará el videoclip del tema Ahora, el mismo que le ha permitido reencontrarse con su público cumbiambero.

El audiovisual fue grabado en Bellavista y La unión, barrios tradicionales del bajo Piura y estuvo dirigido por la empresa Deivi Producciones. “Me va bien con mi nuevo proyecto de solista, pensé que iba ser más difícil, gracias a Dios las puertas se me están abriendo. Viajé a Guayaquil (Ecuador) el fin de semana para grabar un comercial, el mismo que se difundirá en Ecuador, Colombia y todo Centro América, estoy feliz por esta posibilidad que también me abre nuevas puertas en mi carrera como solista. A eso se suma el lanzamiento de mi tema Ahora”, indicó.

Este será el segundo comercial que graba Tommy para la misma marca, pues el primer clip se grabó en Perú para el mercado nacional y tuvo gran aceptación. “En el comercial también canto cumbia, por eso me han contratado. El comercial que hice acá en Perú gustó mucho a la gente, ahora se está repitiendo para todo Centroamérica, Colombia y Ecuador, estoy contento por eso. Siento que esta producción de alguna manera me abre las puestas para difundir mi música”, comentó.

Tommy Portugal y su agrupación La Pasión continúa promocionando el disco Homenaje a la Cumbia 2, donde le rinde un sincero homenaje a través de tres mix a Jhonny Orosco, a quien considera su mentor en la cumbia costeña.“Se la debía a Jhonny, por cosas del destino no pude rendirle homenaje en el primer disco. Ahora en el segundo quise hacer algo especial, porque él siempre confió en mi talento como cantante. Nosotros trabajamos juntos y yo aprendí muchas cosas buenas a su lado. El amor que le tengo a la cumbia, me la enseño él. Ahora estoy tratando humildemente de seguir su legado y darle el lugar que se merece la cumbia costeña”, refirió el cantante tras mencionar que dos de sus temas: Ahora y No me dolió, suenan en las emisoras radiales.