Danna Paola publica fotografía en transparencias y revoluciona a Instagram [VIDEO]

La actriz la 'rompe' en Instagram al retar la censura en el ciberespacio. Danna Paola sigue enloqueciendo a sus fans con sus fotografías 'hot'. Hace unos días la mexicana se sumaba al viral de "On tas?" con una selfie en toalla, esta vez es el turno de una imagen en ropa interior transparente.

La actriz ha disfrutado mucho de su viaje a Argentina, así lo demuestran las fotografías que ha compartido. Desde una foto tomando mate, hasta la reciente publicación, la mexicana la está pasando más que bien en tierras 'gauchas'.

En la última fotografía 'hot', Danna Paola escribió: "Let's kill this love", haciendo referencia a la banda surcoreana "Black Pink". Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar. "Muero acá", "Supongo que ahora eres una fan de Blackpink", "Blackpink en tu área", "Oh por Dios", "Eres un bombón", entre otros mensajes.

Danna Paola es una de las grandes 'influencers' de Instagram gracias a sus atrevidas fotografías y su inigualable belleza. La serie de Netlix, "Élite", la ha vuelto a poner en el foco de todo hispanoamérica.

La actriz tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram, los cuales gozan de sus constantes fotografías en la red social. La mexicana tiene solo 23 años y toda una vida artística por delante. Su papel de "Lu" en la ya mencionada serie, la ha posicionado como una de las celebridades más cotizadas del momento.

Tres datos de Danna Paola que quizá pocos conocían

-Hizo su debut en la televisión a los cuatro años de edad en la versión mexicana de Plaza Sésamo.

- Danna Paola debutó en la música a los seis años con el tema "Mi globo azul".

- En el 2014 debutó como diseñadora de modas para la firma Sexy Jeans

Ver fotos de Danna Paola en Instagram

A través de su Instagram, la artista publica fotografías 'hot'. Si deseas ver fotos de Danna Paola, solo deberás buscarla como "@Dannapaola". En la descripción de su perfil se puede leer "Mala Fama ya está disponible",se trata de su última 'single'.

"Mala Fama" ya suma más de 12 millones de visualizaciones en Youtube. Puedes disfrutar del tema aquí abajo.

