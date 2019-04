Kim Kardashian muestra de más en diminuta minifalda y las redes explotan [VIDEO]

Kim Kardashian es una de las mujeres más codiciadas del mundo, así lo dejó ver una de sus últimas publicaciones en Instagram. La fotografía muestra a la popular 'influencer' en Bali, Indonesia.

"Esta noche en KUWTK fuimos a Bali, pero acabo de regresar la semana pasada. Es uno de los lugares más hermosos en los que he estado", compartió Kim Kardashian en la red social.

La actriz reveló que tuvo que llevar a Kanye West para que experimente la cultura y sentir el ambiente de Bali. "El lugar más tranquilo del mundo. Aquí hay algunas fotos de mi viaje", informó la protagonista de "Keeping up with the kardashians".

Los comentarios no se hicieron esperar. Kylie Jenner se hizo presente con varios emojis que representan grandes halagos para su hermana mayor. Noonoouri compartió: "Salvaje Salvaje", mientras que Katy Perry manifestó: " ¡Juventud! ¡Joven! ¡Fresco! ¡Divertido!".

Los fans de Kim Kardashian no se guardaron nada: "Pensé que íbamos a ver imágenes de 'Bali'", "Hablas de lo bello que es Bali pero publicas fotos tuyas", "Todos son primeros planos", "El Photoshop está mal usado en tus piernas".

Cinco datos de Kim Kardashian

-Kim celebró su cumpleaños número 14 en el rancho "Neverland", de Michael Jackson.

-Después de una fiesta en el palacio de Versalles, al día siguiente llevaron(Kanye West y Kim Kardashian) a todos sus invitados en un avión para la boda en Florencia, Italia.

-Kim tuvo que viajar en su primer "Día de la Madre", sin embargo al llegar al hotel encontró su habitación llena de rosas blancas, las cuales le envió Kanye.

-Su padre, Robert Kardashian, fue abogado. Actualmente la modelo se encuentra estudiando leyes.

-Incursionó en la música con la canción "Jam". El videoclip de Kim Kardashian tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube. Curiosamente Kanye fue partícipe de la producción.