Poly áVILA:“Ya no me interesa hablar de la ‘Fiesta del terror’”

¿Cómo estás luego de la denuncia que hiciste de haber sido drogada en la llamada ‘Fiesta del terror’ en Asia?

Estoy bien, dedicada a mis estudios, pero de ese tema ya no voy a hablar, y no es que no pueda, sino que ya no lo quiero tocar. Estoy tranquila.

¿Quieres llegar hasta las últimas consecuencias con esa denuncia?

Ese es un tema legal que lo ve mi abogado, por mi parte, no tengo nada más qué decir. Además, ya no me interesa hablar de la ‘Fiesta del terror’. Lo que te puedo decir es que sigo con mi vida normal.

¿Quieres marcar distancia de ese caso?

No es eso, simplemente mi prioridad por ahora es dedicarle mi tiempo a los estudios, que es en lo que estoy concentrada y lo que me gusta.

¿Y que estás estudiando?

Estudio teatro y me encanta, estoy preparándome, súper feliz con eso.

¿Hay propuestas para retornar a la televisión?

Por ahora no hay proyectos en pantalla, pero lo último que estuve haciendo es teatro, que me encanta.

¿Qué posibilidades hay de que retornes a los realities de competencia?

No está en mis planes. Desde que salí de ‘Combate’ lo dejé en claro. Decidí ya no retornar a ese tipo de programas porque quiero dedicarme a mis estudios.

Luego de las denuncias en la fiesta de Asia en la que participó Nicola Porcella, ¿la amistad entre ustedes se mantiene se mantiene?

No voy a decir nada sobre Nicola Porcella. ❖