Gian Piero Díaz y Mathías Brivio tienen fuerte discusión en vivo [VIDEO]

En la reciente emisión de 'Esto es Guerra', Mathías Brivio y Gian Piero Díaz sacaron cara por sus respectivos equipos. El exconductor de 'Combate' encaró al compañero de María Pía Copello en plena trasmisión en vivo del reality.

Todo empezó por un reclamo de los 'guerreros', cuyo accionar hizo que la producción le quite diez puntos a los 'retadores'; por tal motivo, Gian Piero Díaz no se quedó callado y se enfrentó a su compañero de conducción.

"Había un reclamo inválido, porque finalmente el juez ha admito que le hablaron a él y no a los jugadores", indicó Mathías Brivio en un inicio del reclamo.

En tanto, el expresentador de 'Combate' manifestó su descontento de la decisión final que tomó el tribunal.

"Perdóname, ¿Y hay imágenes que certifique eso? ¿Cómo se van a mandar a definir algo si no hay una imagen que lo certifique? Mathías, perdón, estoy asumiendo el castigo de la penalidad, porque supuestamente el juez lo está diciendo. Pero, ¿dónde está el reclamo inválido?", manifestó Gian Pierdo Díaz.

Sin embargo, Mathías Brivio hizo una fuerte acotación con respecto lo dicho, con anterioridad, por su compañero.

"El juez está diciendo que no sopló al jugador (...) ¡Ojo lo que estás creando, Piero! Estás creando un monstruo, porque el día que no haya imágenes, yo también voy a decir, pero no hay imágenes", señaló.

Ambos conductores de 'Esto es Guerra' continuaron con el enfrentamiento, pese a la intervención de algunos participantes.

Finalmente, Gian Piero Díaz manifestó que los 'retadores' acuden a ese tipo de tretas para poder obtener la puntuación máxima a su favor.

'Esto es Guerra':Gian Piero Díaz encara a Mathías Brivio