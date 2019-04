Ivana asegura que Mario Irivarren no asistió a su fiesta de cumpleaños

La modelo Ivana Yturbe se presentó en 'En Boca de Todos', donde brindó detalles sobre cómo pasó la ceremonia de celebración por su cumpleaños número 23.

En el programa de América TV, la popular 'Princesita Inca' se mostró muy contenta y se refirió Mario Irivarren cuando le consultaron si el chico reality asistió a su fiesta.

"¿Celebraste tus 23 abriles en una fiesta privada con todos tus amigos en la Playa Señoritas?", le preguntó 'Carloncho' a Ivana, quien respondió "Sí, claro. Estuve con todos mis amigos".

Luego de ello, la modelo dijo que su amiga, Brunella Horna, no estuvo presente en la reunión, pues esta se encontraba de viaje en su natal Chiclayo. "¿Tu amiga Brunella Horna fue a tu fiesta?", le consultó Ricardo Rondón a Yturbe. "No, Brunella estaba en Chiclayo", relató la chica reality, tras lo cual, el presentador insistió y le dijo "Y si no estuvo Brunella, ¿con quién pasaste tu cumpleaños en esa fiesta?".

Al oír esto, Ivana Yturbe contó que recibió sus 23 años acompañada solo de sus amigos más cercanos y reveló que Mario Irivarren no se presentó en la fiesta. " (Celebré) Con un montón de amigos. Estaban muchísimas personas, pero él no estuvo", señaló la ex Reina Mundial del Banano, quien precisó que a dicha reunión tampoco asistió ninguno de los integrantes de 'Esto es Guerra'.

La chica reality también envió un fuerte mensaje en el momento en que le preguntaron si Irivarren le envió algún mensaje de felicitación por su onomástico. "No voy a hablar al respecto ni voy a decir que pasó. si no hago nada público es porque no", aseveró Ivana Yturbe.