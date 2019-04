Adele en grandes problemas tras anunciar divorcio

Luego que Adele anunciara mediante un corto comunicado su separación del empresario Simon Konecki, con quien mantenía una relación desde el 2011 y llegó a casarse en 2016, la cantante tendría que desembolsar una millonaria suma para deslindarse de su aún esposo.

De acuerdo a The Sun, la pareja no firmó un acuerdo prenupcial y por ese motivo la intérprete de 'Hello' tendría que pagar 86,5 millones de euros por el divorcio. Además, el mismo medio indica que Simon Koneckise quedaría con la mitad de su fortuna correspondiente a 150 millones de libras, lo que representaría 173 millones de euros de la estrella.

"Adele y su pareja se han separado. Ambos están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo Angelo", indicó el comunicado divulgado por los agentes de la cantante.

Una fuente del mencionado medio reveló: "Adele comenzó a contarle a amigos y familiares cercanos sobre la separación hace un par de meses".

Cabe mencionar que la ganadora de 15 premios Grammy tuvo su primer y único hijo el 19 de octubre de 2012, y en 2016 contrajo matrimonio con Simon Konecki, el padre del niño, con el que llevaba saliendo cinco años. El enlace lo confirmó la propia protagonista durante un discurso pronunciado en una ceremonia de los Grammy en 2017.

Además, el citado medio aseguró que la británica de 30 años vendió su casa de 3 millones de libras en el Reino Unido en febrero, y transfirió la propiedad de una casa en Los Ángeles a Simon en enero.

