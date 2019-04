Aún no acaba la carrera, pero Kim Kardashian ya tiene trabajo como abogada

Siempre polémica. Kim Kardashian sigue creciendo en el mundo de las redes sociales y en el rubro empresarial, pero ello no le es suficiente a la celebridad y hace varios meses anunció que viene estudiando la carrera de Derecho en Estados Unidos.

Ante esta noticia, los detractores de la celebridad hicieron notar su desacuerdo y la convirtieron en blanco de críticas, pese a los malos comentarios, transcendió que a Kim Kardashian le ofrecieron un empleo en un reconocido bufete de abogados de San Francisco.

Según reportó el portal TMZ, este bufete de abogados pertenecería al amigo de Robert Kardashian, su fallecido padre, quien también era un profesional de las leyes.

Pero no todo sería tarea fácil, Kim Kardashian tiene que rendir un minucioso examen para ser incorporada a su nuevo centro laboral.

Fue la propia Kim Kardashian quien expresó sus deseos de seguir con la carrera de su fallecido padre y ante la ola de críticas, la celebridad se vio en la necesidad de responder a sus detractores.

“He visto algunos comentarios de personas que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me ha traído hasta aquí, pero ese no es el caso. Una persona dijo que debería "permanecer en mi carril". Quiero que la gente entienda que no hay nada que deba limitar su búsqueda de sus sueños y el logro de nuevas metas. Puedes crear tus propios carriles, tal como yo”, escribió la empresaria y modelo en Instagram.

“Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y me paso las noches estudiando", agregó Kim Kardashian en otro mensaje.

Kim Kardashian estudia derecho