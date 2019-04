Mayra Goñi revela sobre el consumo de drogas en chicos reality [VIDEO]

La multifacética artista Mayra Goñi es una de las pocas figuras de la farándula local que prefiere mantener su vida personal en reserva; sin embargo, habló por primera vez sobre las amistades que le rodean, como el ex chico reality, Nicola Porcella y también de su ex pareja Fabio Agostini.

En entrevista con un medio local, la intérprete de Karma hizo una contundente revelación con respecta a cómo se desarrollan las desenfrenadas fiestas donde asisten diversas figuras mediáticas y confirmó la presencia de drogas, entre otras confesiones.

“Sé que en ese mundo (con respecto a los chicos realities, modelos), de la farándula, corre drogas, pero uno siempre tiene que cuidarse”, confesó Mayra Goñi y posteriormente fue consultada sobre la denuncia en la que se encuentra involucrado Nicola Porcella, aunque prefirió mantenerse “al margen”.

“Prefiero no hablar de eso porque no sé bien cómo pasó”, indicó la actriz de la telenovela ‘Los Vílchez’.

Asimismo, la popular ‘Morocha’ dijo que durante una fiesta “prefiere tener en todo momento su vaso en la mano y que toda bebida que ingiera debió de haberse servido ella misma”.

En otro momento, Mayra Goñi se animó a responder sobre cómo se lleva con su ex novio Fabio Agostini y alegó que “no le guarda rencor ni odio”, pese a que en el pasado él la acusó de haber sido infiel con el ex integrante de ‘Esto es Guerra’, Nicola Porcella. “Creo que es buena persona pese a todo y me quedaré con los recuerdos más bonitos”, acotó.