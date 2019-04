TOMMY PORTUGAL:“Estoy tratando de seguir el legado de Jhonny Orozco”

Hace dos meses retomaste tu carrera como solista y estás coqueteando con la internalización.

Pensé que iba ser más difícil, gracias a Dios las puertas se me están abriendo. Tengo dos temas que suenan en las radios: ‘Ahora’ y ‘No me dolió’. Viajé a Guayaquil (Ecuador) el fin de semana para grabar un comercial donde adicionalmente canto un tema que es una cumbia, ese mismo material será difundido en Ecuador, Colombia y todo Centro América. Estoy feliz por esta posibilidad que también me abre nuevas puertas en mi carrera como solista.

Grabaste un comercial también en Perú

Justamente, la misma marca me volvió a convocar para grabar el mismo comercial, porque fue un éxito en Perú.

Acabas de lanzar el videoclip del tema ‘Ahora’.

Fue grabado en barrios tradicionales del bajo Piura. La verdad es que le estamos poniendo harto entusiasmo al proyecto musical, porque mi deseo es reivindicar la cumbia costeña.

Precisamente en tu disco ‘Homenaje a la Cumbia 2’, hay un homenaje a Jhonny Orozco. ¿No temes que su hijo Deyvis se moleste?

Se la debía a Jhonny, por cosas del destino no pude rendirle homenaje en el primer disco. Ahora en el segundo quise hacer algo especial, porque él siempre confió en mi talento como cantante. Nosotros trabajamos juntos, yo le hacía los coros y aprendí amar a la cumbia por él. Estoy tratando de seguir su legado y darle el lugar que se merece la cumbia costeña.❖