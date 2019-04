Nicola Porcella regresa a la televisión por Latina

Tras el final de su relación con Angie Arizaga, Nicola Porcella ha sido vinculado a reconocidas figuras, precisamente una de ellas es la Miss Perú 2018 Romina Lozano, con quien no solo se le ha visto compartiendo en fiestas, sino también en el gimnasio.

Ante ello, el ex chico reality aseguró que Romina solo es una amiga. No obstante, aseveró que se están conociendo. “Romina y yo somos amigos, nos conocemos desde hace un buen tiempo y nos llevamos súper bien. Ella es una chica linda, encantadora... me sobran halagos para ella”, refirió.

“¿Si salen fotos de Romina y yo juntos? Me parecería raro, solo estamos conociéndonos, nada más”, agregó escueto.

Nicola, además, evitó comentar sobre las lágrimas que derramó la modelo luego de que Magaly Medina le preguntara en su programa sobre la relación que los une. “Sobre ese tema es mejor que lo responda ella misma”.

Antes de finalizar, Porcella confirmó que tiene proyectos que muy pronto lo devolverán a la pantalla chica vía Latina. “Eso es una sorpresa, aún no puedo comentar nada pero muy pronto se van a enterar”, puntualizó.❖