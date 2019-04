Missy Elliott comparte su primera canción tras 10 años de ausencia

Missy Elliot, rapera y compositora de grandes éxitos regresa a la música tras ausentarse diez años en el medio musical.

Así, la rapera mostró un fragmento de lo que se espera escuchar en su nuevo sencillo. En el vídeo se observa a la cantante bailando Keep It Moving'.

"Acabo de terminar un largo proyecto en el que he estado trabajando desde el año pasado y este es mi estado de ánimo", escribió en su cuenta de Instagram.

En su cuenta de Twitter la cantante añadió: "Ha sido un trabajo muy intenso sin sueño durante 5 semanas trabajando en esto desde el año pasado. He estado enfermo por el cambio del clima y este polen me ha estado pateando el trasero, ¡pero valdrá la pena! Estoy emocionado".

Missy Elliot estrenó su último álbum de estudio "The Cookbook" en 2005, y este año se convirtió en la primera rapera en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores.

Elliott impactó en el mercado internacional con varios éxitos, como 'Work It', 'Get Ur Freak On' y 'One Minute Man'. En el año 2002 ganó un Grammy, y poco después sumó cinco premios Grammy más.

También llegó a vender cerca de 30 millones de grabaciones, solamente en Estados Unidos. Elliott es la única rapera femenina en tener seis álbumes certificados platino que lograron sobrepasar los premios en los Estados Unidos.

Además, es recordada por su aparición en la película 'Honey, la reina de baile' donde hizo su inicio en la actuación.

Thank God I just finished a big project today & it has been a very intense no sleep 5 weeks working on this since last year. I been sick on and off from weather change and this pollen has been kicking my ass but it will be all worth it! Im EXCITED pic.twitter.com/kpo5DzBGC2