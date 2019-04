Justin Bieber exige que presentadora de TV sea despedida [FOTOS]

El cantante Justin Bieber se sintió especialmente ofendido por los comentarios realizados por la presentadora de Fox News Laura Ingraham, sobre el asesinato del rapero Nipsey Hussle, ocurrido el 31 de marzo frente a la tienda Marathon Clothing, en Los Ángeles, Estados Unidos.

El cantante de “Never Say Never” compartió su molestia a través de una publicación en Instagram el pasado jueves 18 de abril, y tildó de repugnante las opiniones vertidas por Laura Ingraham.

“Laura Ingraham absolutamente repugnante lo que hiciste en la televisión nacional. ¿Cómo te atreves a reírte ante una persona que ha fallecido? No importa quién sea. ¿Pero faltarle el respeto a alguien que fue un pilar en la comunidad e hizo lo correcto por las personas? ¿No pensaste en la familia. Es absurdo y deberías ser despedido”, escribió Bieber.

¿Qué fue lo que dijo exactamente Laura Ingraham?

Cuando ocurrió el acribillamiento del rapero estadounidense de origen eritreo Nipsey Hussle, la presentadora realizó un informe sobre el funeral del artista. Durante los comentarios, además de reirse dijo que el Nip merecía morir por oponerse al presidente Donald Trump.

Asimismo, expresó que el único éxito conocido de Nipsey Hussle era la canción "FDT (Fuck Donald Trump)", que en realidad pertenecía al rapero californiano Keenon Daequan Ray Jackson mejor conocido por su nombre artístico YG.

Artistas que apoyan pedido de Justin Bieber

Tras las declaraciones de la conductora de Fox News Laura Ingraham, varios artistas de hip hop se sumaron al pedido del cantante de “Baby”.

El rapero y compositor The Game, además de rendir tributo a Nipsey Hussle tatuándose su rostro en el pecho, escribió en Instagram “@Foxnews despide a esta irrespetuosa mañana, lunes por la mañana o perderás a millones de espectadores...”

Asimismo, el rapero T.I. calificó de vil y despreciables las burlas de Laura Ingraham. Por otro lado, DJ Quik dijo que antes de despedir a la presentadora debería ser lanzada a los cuervos por ser tan insensible sobre el fallecimiento de Nipsey Hussle.