Daniela Dancourt celebró su cumpleaños a lo grande [FOTOS]

La cantante Daniela Darcourt hizo un alto a sus actividades para celebrar su cumpleaños número 23, al lado de su familia, amigos, su novio Andrés Izquierdo y amistades del espectáculo, tal como Ernesto Pimentel, Yako Eskenazi, Natalie Vertiz, Cielo Torres, Cathy Sáenz, Paula Arias, Gino Pesaressi, Pancho Rodríguez, entre otros personajes más que asistieron al onomástico de la salsera.

La fiesta se realizó en un local privado barranquino y los encargados de deleitar con su repertorio sobre el escenario fue la agrupación Combinación de la habana y César Vega y Elio Revé, reconocido músico que llegó desde Cuba y Darcourt aprovechó para interpretar más de una canción con los mencionados artistas sobre el escenario.

“Estoy feliz y contenta de que esta fiesta esté llena de toda la gente que quiero. Hay gente importante en mi vida y gente que me motiva a seguir adelante. Definitivamente nunca me imaginé tener la edad que tengo y de haber logrado tantas cosas. Es primera vez que organizo algo como yo quiero, porque por estar afuera o trabajando no he podido celebrar mi cumpleaños como quisiera. Me siento una quinceañera”, sostuvo Darcourt, quien evitó ahondar en detalles sobre su relación sentimental, pero indicó que se complementa muy bien con su pareja y que ‘es una persona maravillosa’.

“Ya tengo mi 'chambelán'. Él fue el que me dio mi primer regalo y sorpresa de cumpleaños. Estoy feliz y contenta. Mi vida personal está pasando un momento bonito, es una persona maravillosa, lo quiero mucho y me está ayudando a crecer en lo laboral, porque trabajamos juntos y lo hacemos súper bien”, indicó la cantante, quien añadió que ‘nadie la va a salar’, con respecto a las predicciones del vidente Reinaldo Dos Santos.

Asimismo, dijo que toma deportivamente las recientes críticas que tuvo una conocida conductora de espectáculos hacia su persona. “Ya no me sorprende nada y lo tomo de la mejor manera”, mencionó Daniela, quien mostró tu rechazo ante las comparaciones con la cantante Yahaira Plasencia. “No hay punto de comparación. Bendiciones y buen camino para ella, pero a nadie le gusta que le comparen”, concluyó.