La esposa de Joy Huerta es identificada en las redes y usuarios reaccionan

Luego de que la cantante Joy Huerta, del dúo Jesse y Joy, revelara que se encuentra a la espera de su primera bebé junto con su esposa, comenzaron las especulaciones sobre quién podría ser la mujer que la enamoró hace siete años.

En un primer momento se especuló que la pareja de la intérprete de ‘Espacio sideral’ sería Ashley del dueto Ha-Ash. Sin embargo, los seguidores de Joy empezaron a indagar y deslizaron que la esposa de la cantante podría ser una mujer llamada Isa, quien en su cuenta de Instagram tiene fotos con la artista.

Ante esto, la propia Isa utilizó la misma red social para desmentir todos los rumores que la vinculan sentimentalmente a Huerta.

“Stop, no sé de donde tienen tanta imaginación, yo solo soy Isa. Respeten la privacidad de Joy Huerta. Si ella les confió parte de su vida privada no es para que comiencen una cacería de brujas de quién es quién. Si me tienen llena de mensajes, no quiero imaginar ellos. Paz y respeto", escribió la joven.

No obstante y cuando todos pensaban que era imposible conocer a la esposa de Joy, un reportero mexicano sacó a la luz imágenes de la misteriosa mujer, que responde al nombre de Diana Atri.

"Ella es Diana Atri a quién señalan como la esposa de Joy Huerta y con quién anunció este martes se convertirán en mamás", escribió el periodista en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, la cantante de 32 años no se ha pronunciado.

Así Joy Huerta anunció la llegada de su primer bebé con su pareja

La cantante sorprendió a su seguidores con la noticia, pues a través de la red social dio a conocer las primeras imágenes de su bebé.

En el mensaje, relató cómo conoció a Diana Atri y el miedo que surgió tras declararse abiertamente gay.

"Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino.", escribió.