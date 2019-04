Kim Kardashian y Kanye West: Instagram se rinde ante 'vieja' foto de la pareja [VIDEO]

Kim Kardashian es uno de los personajes más relevantes del mundo en la actualidad, así lo reveló la última publicación que hizo en Instagram. La fotografía muestra a la modelo sentada mirando a Kanye West, quien ahora es su esposo.

"Siempre tuve ojos para él", titulo la actriz de "Keeping up with the Kardashians". La primera en aparecer fue su hermana Kendall Jenner, quien escribió: "Amo esto", el siguiente turno fue para Khloe Kardashian: "Esto fue escrito en las estrellas".

La fotografía tiene más de dos millones de corazones en menos de un día. Grandes personalidades como Malika, Katy Perry, Mary Phillips y Becky G le dieron 'like' a la publicación.

Los fans de Kim Kardashian también se hicieron presentes: "Lindos", "Dios los bendiga", "yo recuerdo esto", "Esa mirada", "Es tan asombroso cuando descubres lo que él hace por ti. Es muy difícil encontrar a alguien así", "Él siempre tuvo ojos para ti", "El coqueteo era evidente".

Kanye West tiene una gran relación con la familia Kardashian. Hace solo unos días Kim compartía: “Mi pequeña True. Feliz cumpleaños. Eres muy especial. No habría podido imaginar una mejor amiga para ti que tu prima Chi. Viendo lo cercanas que son, justo como tu madre y yo siempre hemos sido. Sabemos toda la diversión que tendrán. Siempre estaré para ti pequeña bebé True - Tu tía ‘Kiki’”.

Cinco datos de Kim Kardashian

-Kim celebró su cumpleaños número 14 en el rancho "Neverland", de Michael Jackson.

-Tiene una gran amistad con Paris Hilton, incluso asistieron juntas a la misma guardería. Las modelos son inseparables.

-Kanye West le propuso matrimonio en el estadio AT&T Park de San Francisco con un anillo de 15 kilates.

-Su padre, Robert Kardashian, fue abogado. Actualmente la modelo se encuentra estudiando leyes.

-Incursionó en la música con la canción "Jam". El videoclip de Kim Kardashian tiene más de 10 millones de reproducciones en Youtube.