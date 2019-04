Jennifer Lopez se burla de Alex Rodriguez tras incómoda muestra de amor [VIDEO]

En medio de la polémica de una supuesta infidelidad por parte de Alex Rodriguez, la reconocida pareja se sigue entreteniendo por Semana Santa. A través del perfil de Instagram de Jennifer Lopez se pudo ver un divertido vídeo en el cual el exbeibolista aparece cantando.

La 'Diva del Bronx' empezó a reír cuando el ahora comentarista deportivo terminó su "presentación". JLo compartió la grabación a través de Instagram, donde sus millones de 'fans' se burlaron de las habilidades para el canto de su prometido.

"Solo un poco para que se rían en Semana Santa. Feliz día a todos", escribió Jennifer Lopez en su última publicación de Instagram. En el vídeo se puede ver al exbeibolista entonando una canción sin aparente preparación, a lo que su hija simplemente atina a mirar a los lados, mientras que JLo se ríe.

"Dame otra clase, dulzura. Eres tan buena en esto. Como padre, como hija", señaló Alex Rodriguez en el vídeo. Los fans de Jennifer Lopez no se guardaron ningún comentario.

"La alegría de avergonzar a tus hijos", "Él solo debería dedicarse a la pelota de béisbol", "Dios mío. ¿Qué es esto?", "Quédate con tu compañero de béisbol", "Esto es muy lindo", "Eres la mejor", "Te amo JLo", fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la pareja.

Cinco datos que no conocías de Jennifer López

-JLo es la razón por la que se creó "Google Images". En los Premios Grammy 2000, la neoyorkina usó un increíble vestido Versace con un escote que no pasó desapercibido. Los usuarios de Internet buscaron la imagen en Internet, sin embargo no la encontraban.

-'La Diva del Bronx' siempre quiso ser bailarina, incluso formó parte del elenco de bailarines de 'New Kids on the Block' y Janet Jackson.

-En el 2008, Jennifer Lopez realizó una triatlón de dos horas, 23 minutos y 28 segundos, según reveló en su libro "True Love".

-La hermana mayor de la intérprete de "Medicine", es cantante de ópera, mientras que su hermana menor es corresponsal de la NBC en New York.

-En el Bronx, New York, la conocían como 'La Supernova' y como 'La Guitarra', por sus pronunciadas curvas.