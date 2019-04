Pareja de Leonard León envía contundente mensaje en Instagram a Karla Tarazona [VIDEO]

Karla Tarazona continúa en polémica con la actual pareja de Leonard León, quien no dudó en enviarle una fuerte indirecta en redes sociales tras recibir una incómoda pregunta de una de sus seguidoras. Olenka Cuba no se quedó callada y defendió con todo al cantante de los ataques en redes sociales.

Como se sabe, en más de una ocasión, Karla Tarazona ha despotricado en contra de su expareja por no dedicarle tiempo a sus hijos, además durante mucho tiempo estuvieron en juicio por la manutención de los pequeños, generando rechazo entre los seguidores del intérprete de cumbia.

Olenka Cuba arremetió contra Karla tras recibir una fuerte crítica en Instagram, donde pusieron en tela de juicio la responsabilidad que Leonard León tiene con los hijos de la conductora de televisión. "¿No temes que a tu hija no la visite cuando se separe de ti?", preguntó una seguidora, a lo que ella respondió "No, para nada. Al contrario. (Leonard León) Se desvive por su hija y yo nunca le negaría y le pondría condiciones para que los vea. Los hijos no son trofeo", haciendo referencia a la situación de Tarazona.

Hace unos días, la figura de televisión criticó duramente al cantante de cumbia por no visitar a sus hijos, afirmando que tiene tiempo para otras cosas y no para sus primogénitos. "La verdad que lo que haga ese señor me da igual, no me preocupa. A ver si un día se digna a llamar a sus hijos y no enviarle regalos y saludos por delivery", afirmó.

Actualmente ambos continúan lanzándose fuertes dardos en los programas de televisión y medios de espectáculos en donde son entrevistados.