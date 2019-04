Georgina Rodríguez le responde a Cristiano Ronaldo con una foto en ropa interior [VIDEO]

Georgina Rodríguez, madre la de la última hija de Cristiano Ronaldo reveló en una 'instastorie', una candente imagen donde se le ve en ropa interior frente al mar y haciendo un símbolo de corazón, el cual hace referencia a 'CR7'.

Tras el encuentro Juventus vs Fiorentina, Cristiano Ronaldo se coronó el campeón de la Serie A, y ante la ausencia de su amada, el portugués decidió hacer un símbolo de corazón hacia donde suele estar ella.

La modelo argentina no dejó pasar la oportunidad para responder el mensaje con una publicación en Instagram donde también hace el símbolo de corazón con sus manos.

Tres datos que no conocías de Georgina Rodríguez

- Se creyó por mucho tiempo que Georgina Rodríguez nació en España, sin embargo en una entrevista para XL Semanal reveló su lugar de origen: "Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca".

-La novia de Cristiano Ronaldo es una gran bailarina y aunque hoy se dedica al modelaje no olvida su gran pasión:“Hice ballet durante quince años. Mi formación en la danza clásica me ha aportado valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana. En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas”

-Georgina Rodríguez empezó su carrera en mayo del 2017 con la agencia UNO Models, después de conocer al crack portugués.

Juventus campeón de Italia con Cristiano Ronaldo

Juventus se consagró campeón de la liga italiana a falta de cinco fechas para que finalice la Serie A. No fue nada fácil, pues la 'Fiore' se puso adelante en el marcador, sin embargo el cuadro de Turín se supo reponer y logró voltear el marcador.

Ya son ocho títulos consecutivos que logra la 'Viecchia Signora', y el primero de Cristiano Ronaldo desde que llegó a Italia, procedente de España.