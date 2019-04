Tula Rodríguez conmueve con triste revelación sobre Javier Carmona [FOTOS]

Tula Rodríguez continúa enfrentando el momento más difícil de su vida a raíz de la delicada situación de salud de Javier Carmona. La conductora de 'En boca de todos' se sinceró sobre el duro momento que vive junto a su hija tras el infarto que sufrió su pareja en agosto del año pasado.

Como se recuerda, la vida de la Tula cambió de un momento a otro tras el infartó de Carmona, quien hasta el momento continúa internado en la cama de un hospital. Pese al sufrimiento de su familia, la animadora de conciertos continúa firme por su hija y no pierde la fe en Dios, según indicó en una reciente entrevista para el diario Trome.

Tula afirmó que en estos momentos difíciles se está apoyando en su fe, por ello no duda en "buscar a Dios ante cualquier situación difícil", y más aún, tras tener a su esposo en una lucha por sobrevivir. "Yo encontré esa paz y tranquilidad que no había encontrado en ningún momento, aún estando bien. Pero ahora con las circunstancias que ustedes conocen comprendo que la voluntad de Dios es buena, real y perfecta", indicó para el diario local.

La conductora de 'En boca de todos' dejó en claro que su fe está puesta en Dios ahora que le ha tocado ser "cabeza de familia", ya que tiene a su hija de 10 años que hoy la necesita más que nunca. "Entonces nosotras estamos convencidas y creemos que no es casualidad, que todo tiene un por qué y un para qué", manifestó.

Tula Rodríguez confesó que ha tenido momentos en los que ya no sabía qué hacer, ya que es humana, pero entiende que las cosas pasan por algo. "La pregunta más bien sería ¿Y por qué no a mí? Qué tengo de diferente que no tenga otra persona. Aún así he sido bendecida y agradezco todas las cosas. Antes estaba en otra situación", confesó al citado medio.

Tula llora por Carmona

Tula acude a terapia psicológica

La delicada situación de Javier Carmona ha provocado que la conductora de televisión busque ayuda en un especialista para superar el momento y continuar fuerte para su hija. "Hoy día le he dicho a Vale que no se quede en clubes porque vamos a conversar con una chica bien buena que nos va ayudar un montón", manifestó en Instagram.

"Es para sobrellevar nuestros diferentes procesos. Vale está un poco dudosa pero ella confía en mí y sabe que quiero lo mejor para ella”, reveló en redes sociales; sin embargo, minutos después decidió borrar el comentario donde confesaba el tratamiento que llevaría junto a su hija.