Cineasta Pedro Almodóvar regresa a Festival de Cannes por la revancha

Pedro Almodóvar volverá por sexta vez al Festival de Cannes para competir por la Palma de Oro con su más reciente película Dolor y gloria, lo que para muchos tendría un ‘sabor a revancha’, ya que pese a que ya estuvo en el prestigioso festival con Todo sobre mi madre, Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito y Julieta, el premio principal le ha sido esquivo.

“Se cree que tiene una relación conflictiva con Cannes desde que Todo sobre mi madre no ganó la Palma de Oro, porque aquel año todo el mundo creyó que vencería, pero no es así. Pese a lo que algunos dicen, no está obsesionado con este premio”, dijo el director artístico del certamen, Thierry Frémaux.

Pese a no tener la Palma de Oro, Almodóvar obtuvo en Cannes el premio al mejor director por Todo sobre mi madre y el de mejor guion por Volver.

La mala educación también fue presentada en el festival, pero fuera de competición. Sin embargo, Dolor y gloria ya superó los cuatro millones de euros, que casi alcanza los números de Los abrazos rotos o La piel que habito.

“Con Dolor y gloria, Almodóvar alcanza su madurez clásica, aunque sea una película contemporánea, audaz y rotunda”, añadió Frémaux. ❖